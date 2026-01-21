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¡Pendiente!, Estos son los síntomas de la anemia

By Redacción Carabobo
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síntomas de la anemia

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Redacción Carabobo
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Los síntomas de la anemia incluyen cansancio, debilidad, palidez, dificultad para respirar, mareos, dolor de cabeza, manos y pies fríos. Como latidos irregulares y problemas de concentración.

Aunque una anemia leve puede no presentar síntomas. A medida que empeora, pueden aparecer antojos extraños (pica) o inflamación de la lengua, y en casos severos, ictericia (piel amarillenta) y dolor en el pecho.

Síntomas de la anemia

Cansancio y debilidad: Fatiga extrema y falta de energía.

Palidez: Piel, encías o uñas pálidas.

Dificultad para respirar: Especialmente al hacer ejercicio.

Problemas cognitivos: Dolores de cabeza, mareos, vértigo o dificultad para concentrarse.

Manos y pies fríos: Sensación de frío constante.

Corazón: Palpitaciones o latidos irregulares.

Irritabilidad: Cambios de humor o depresión.

Síntomas específicos (anemia por deficiencia de hierro)

Pica: Antojos inusuales de hielo, tierra o almidón.

Lengua inflamada o dolorida.

Uñas quebradizas.

Pérdida de apetito.

¿Cuándo consultar a un médico?

Si experimentas fatiga constante o cualquiera de estos síntomas, es importante consultar a un médico para un diagnóstico, ya que la anemia puede ser un signo de otros problemas de salud.

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