Los síntomas de la anemia incluyen cansancio, debilidad, palidez, dificultad para respirar, mareos, dolor de cabeza, manos y pies fríos. Como latidos irregulares y problemas de concentración.
Aunque una anemia leve puede no presentar síntomas. A medida que empeora, pueden aparecer antojos extraños (pica) o inflamación de la lengua, y en casos severos, ictericia (piel amarillenta) y dolor en el pecho.
Síntomas de la anemia
Cansancio y debilidad: Fatiga extrema y falta de energía.
Palidez: Piel, encías o uñas pálidas.
Dificultad para respirar: Especialmente al hacer ejercicio.
Problemas cognitivos: Dolores de cabeza, mareos, vértigo o dificultad para concentrarse.
Manos y pies fríos: Sensación de frío constante.
Corazón: Palpitaciones o latidos irregulares.
Irritabilidad: Cambios de humor o depresión.
Síntomas específicos (anemia por deficiencia de hierro)
Pica: Antojos inusuales de hielo, tierra o almidón.
Lengua inflamada o dolorida.
Uñas quebradizas.
Pérdida de apetito.
¿Cuándo consultar a un médico?
Si experimentas fatiga constante o cualquiera de estos síntomas, es importante consultar a un médico para un diagnóstico, ya que la anemia puede ser un signo de otros problemas de salud.
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