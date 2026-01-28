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Los bonos Patria en febrero ya tienen su cronograma de entrega, empezando con los ocho primeros días del mes cuando se pague el Bono Único Familiar. Este en el mes de enero tuvo un monto de 4.800 bolívares.

Importante recordar que este bono agrupa ahora las bonificaciones Hogares de la Patria, José Gregorio Hernández, Lactancia Materna, Parto Humanizado y Economía Familiar. Este se paga entre el 1º y 8 del mes.

Ingreso contra la Guerra Económica: Se deposita a trabajadores activos, jubilados y pensionados. Estos son 120 dólares, 112 dólares y 50 dólares al cambio del Banco Central de Venezuela. Luego del 15 del mes.

Bonos Patria en febrero

Bonos de brigadistas: Chamba Juvenil y Somos Venezuela, enfocados en el sector productivo y estudiantil. Este bono comienza a pagarse luego del 15 del mes, el mismo por un monto de cinco dólares.

Bono Cuadrantes de Paz, Corresponsabilidad y Formación y Cultores Populares, se entregan en los últimos días del mes. Excepto Corresponsabilidad y Formación que se paga 15 y último.

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Recuerda que la entrega es gradual y directa, notificada a través del número 3532 o la aplicación veMonedero. No dejes de visitar tu cuenta dos veces al mes en la Plataforma Patria y consultar tus datos.

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