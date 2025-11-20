PortadaSucesos

¡Pendientes!, Camión de desechos sólidos volcó en la ARC tramo Miranda

By Redacción Carabobo
0
45
Camión de desechos sólidos volcó en la ARC tramo Miranda

Más del Autor

Redacción Carabobo
Redacción Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Pendientes conductores, esta mañana un camión de desechos sólidos volcó en la ARC tramo Miranda. Sentido Caracas-Maracay, ocupando al menos el canal lento más el hombrillo, las autoridades ya se encuentran en el lugar.

El hecho ocurrió en el kilómetro 23 de la arteria vial más importante del centro del país. Esto ha originado retraso en este punto de la ARC en el tramo Miranda. Tomando en cuenta el volumen vehicular que hay hacia Caracas.

Camión de desechos sólidos volcó en la ARC tramo Miranda

Las autoridades se encuentran trabajando a esta hora para despejar la autopista.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Compartía tragos con un hombre en Barquisimeto y lo asesinó

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceJacobo Vidarte
Artículo anterior
Sacerdote detenido en Táchira por presuntos actos sexuales con una menor de 12 años
Artículo siguiente
Reportaron accidente de moto y gandola en la Autopista del Este
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes