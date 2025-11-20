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Pendientes conductores, esta mañana un camión de desechos sólidos volcó en la ARC tramo Miranda. Sentido Caracas-Maracay, ocupando al menos el canal lento más el hombrillo, las autoridades ya se encuentran en el lugar.

El hecho ocurrió en el kilómetro 23 de la arteria vial más importante del centro del país. Esto ha originado retraso en este punto de la ARC en el tramo Miranda. Tomando en cuenta el volumen vehicular que hay hacia Caracas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jacobo Vidarte Donaire (@jacobovidartenews)

Camión de desechos sólidos volcó en la ARC tramo Miranda

Las autoridades se encuentran trabajando a esta hora para despejar la autopista.

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