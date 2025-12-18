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¡Pendientes en la ARC!, Gandola volcó pasando el túnel de La Cabrera en Aragua

By Danny Valdiviezo
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Gandola volcó pasando el túnel de La Cabrera

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Danny Valdiviezo
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Una gandola volcó pasando el túnel de La Cabrera en Aragua, se mantiene el contraflujo en ese tramo de la ARC. El pesado vehículo se embarrancó en horas de la madrugada y hay lesionados en el lugar.

Gandola volcó pasando el túnel de La Cabrera

El hecho ocurrió sentido Maracay, en la actualidad las autoridades mediante grúas buscan extraer la gandola del lugar. Se mantiene retención en ambos sentidos, los conductores pueden tomar vía alterna desde Santa Clara hasta Tapa Tapa por la Carretera Vieja.

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SourceJacobo Vidarte
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