Las tarifas y horario para viajar a Isla Larga desde Patanemo están esperando por los vacacionistas en esta temporada. Arma tu logística, comida, bebidas ya que la bahía ubicada en Puerto Cabello te está esperando.

Esta isla paradisiaca es una de las recomendaciones para este fin de semana y para esta temporada de vacaciones. No te pierdas además las otras atracciones que tiene Puerto Cabello, “la ciudad que está de moda”.

Además de la isla se encuentra el Malecón, muy recomendado en horas de la tarde, como te recomendamos los restaurantes que hay en la zona. Igualmente visitar el Fortín Solano y escuchar su historia.

La plaza Bolívar, y toda la zona histórica la cual es muy colorida y cargada de historia. Como las otras playas que hay en el Puerto, prepara además tu celular para que tomes fotos y documentes tu viaje.

Tarifas y horario para viajar a Isla Larga desde Patanemo

La tarifa es de $10 por persona, abordan ocho personas máximo en la lancha lo que está permitido tanto por INEA como por Inparques; informó Patanemo Turismo al equipo de Noticias24Carabobo.

Lo zarpes inician a partir de las 7:30 de la mañana y el retorno como máximo 4 de la tarde. Muy importante no está permitido el acceso de animales domésticos, arpones, parrilleras ni botellas de vidrio.

Muy importante, te agradecemos mantener las playas limpias al igual que toda la vía y la ciudad de Puerto Cabello. Como las otras zonas, entre ellas la “recta a la felicidad” de Tucacas en Falcón.

