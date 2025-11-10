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El cronograma de gasolina subsidiada para esta semana de noviembre ya está activo. Empezando hoy 10 de noviembre de 2025 con los números de placas que terminen en 5 y 6. Indica dicho cronograma.

El mismo está listo en las estaciones de servicio de gasolina subsidiada, recuerda que el vehículo debe estar registrado en la Plataforma Patria. Son 120 litros de gasolina para autos y un total de 60 para motos.

Recuerda que para poder consultar el cupo restante de combustible debes enviar un mensaje de texto con la palabra saldo o gasolina al 3777.

Cronograma de gasolina subsidiada para esta semana de noviembre

Lunes 10 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

Martes 11 de noviembre: Placas terminadas en 7 y 8

Miércoles 12 de noviembre: Placas terminadas en 9 y 0

Jueves 13 de noviembre: Placas terminadas en 1 y 2

Viernes 14 de noviembre: Placas terminadas en 3 y 4

Sábado 15 de noviembre: Placas terminadas en 5 y 6

Domingo 16 de noviembre: Placas terminadas en 7 y 8

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