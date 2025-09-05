Compartir

Funvisis reportó sismo hoy viernes en Isla la Tortuga en el espacio perteneciente al Mar Caribe en Venezuela. Destacó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas que la magnitud del mismo fue de 2.6 grados en la Escala de Richter.

Con una profundidad de 6.0 kilómetros, a las 9:47 minutos de la mañana. Este tuvo como epicentro dicha isla, a 49 kilómetros al suroeste de la misma. Este movimiento telúrico se suma a los reportados en lo que va de mes.

Siendo el estado Sucre, como Mérida y zonas de occidente, las áreas donde se han reportado mayor número de temblores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Funvisis (@funvisis)

Funvisis reportó sismo, características de Isla La Tortuga

La Isla La Tortuga es un idílico destino semivirgen en el mar Caribe, perteneciente a Venezuela, conocido por sus playas paradisíacas, aguas cristalinas y rica vida marina. Ideal para actividades como el snorkel y paddle.

Es la segunda isla más grande de Venezuela y forma parte de las Dependencias Federales. A pesar de ser un paraíso natural, no posee infraestructura turística permanente; sino campamentos sencillos y ecológicos, y está comprometida con el turismo sostenible.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas