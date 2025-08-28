Compartir

Las motopiruetas en Venezuela quedaron prohibidas, las mismas dijo el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, deben acabarse en el país. Esta semana fue anunciado el plan Si Prendes Tu Moto No apagues tu vida por el Ministerio Público.

Dicho plan tiene como fin crear conciencia y frenar los índices de accidentes de tránsito en el país. Los accidentes de motocicletas han ido en aumento en Venezuela, con una cifra alta, es por ello que se busca controlar los hechos viales.

Hechos que han enlutado a familias en el país, indicó el Fiscal que estas maniobras indebidas tienen que terminarse. Además de las piruetas en moto, se hizo hincapié en el traslado de niños menores de 10 años en las motocicletas.

«Esa moda de maniobras indebidas tiene ya que acabar. Como puede ser posible que en una vía pública; sujetos que de verdad deben tener un trastorno colocan a hacer maniobras con niños al lado o personas al lado», indicó.

Las motopiruetas en Venezuela

En el lanzamiento del plan Si Prendes tu Moto No Apagues tu Vida, Saab se preguntó: «¿Qué sentido tiene eso? Es una acción suicida. Yo lo veo así y esas maniobras no traen beneficio alguno, las personas que quedan vivas quedan lisiadas de por vida».

NO DEJES DE LEER AHORA: Bono de 43 dólares será pagado a este sector en los próximos días

«¿Qué sentido tiene que atentes contra tu vida por una adrenalina de momento?», comentó. Además del Ministerio Público, varias alcaldías en el país, como el INTT tienen planes para evitar los accidentes de tránsito.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas