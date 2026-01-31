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La Misión Nevado Carabobo cierra enero en esta zona de Valencia, atentos ya que desde las 9:00 de la mañana la misión de las mascotas estará atendiendo con todo su personal. Entre ellos veterinarios y profesionales destacados y conocedores de los animales.

Como es conocido esa misión sale varias veces a la semana a distintos puntos del estado Carabobo. Hoy estará en el centro de Valencia, en la parroquia Miguel Peña sector La Mariposa en la comunidad de El Porvenir.

Misión Nevado Carabobo cierra enero 2026

Allí se estará realizando consultas, además de desparasitación, corte de uñas además de limpieza de oídos. Como están a la orden sobre cualquier pregunta o inquietud que hay sobre los animales.

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Recuerda que el trabajo de la misión es completamente gratuita. Tener una mascota es una responsabilidad y la misma es parte de tu núcleo familiar. Seamos siempre responsables con ellos.

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