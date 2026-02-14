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El pago probable de la pensión IVSS de marzo ya tiene su fecha, la misma estaría sujeta a cambios. Esto debido a que ayer y hoy comenzó el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica.

Tanto para los empleados públicos como para los jubilados, los cuales ya cobraron 120 dólares y 112 dólares. Los jubilados comenzaron a cobrar hoy un monto superior a los 43 mil bolívares, dijo la plataforma de los bonos.

Mientras que el pago de la pensión de los abuelos hasta ahora tiene fecha tentativa para el 20 de febrero. De igual modo, el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica para los adultos mayores sería depositado ese día.

Pensión IVSS marzo 2026 y el monto a cobrar

Los adultos mayores estarían cobrando un total de 19.500 bolívares en el Ingreso Contra la Guerra Económica.

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