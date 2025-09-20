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Se esperan los bonos en Patria en Patria en septiembre 2025, muy atentos a los mensajes que lleguen con el número 3532 en los próximos días si estas afiliado al Sistema. Por ahora son tres las bonificaciones faltantes.

El primero de ellos es el Ingreso contra la Guerra Económica, el cual será recibido por los pensionados. Probablemente a partir de este lunes 22 serán pagados por un monto de 7.800 bolívares.

Bono Robert Serra, el bono Robert Serra es esperando también, este tiene un valor de 9,5 dólares y lo cobra la juventud que está en proyectos de emprendimientos. Los cuales son para su desarrollo.

Bono Corresponsabilidad y Formación para docentes es esperado por los maestros, el mismo se pagó por un monto de 5.400 bolívares.

NO DEJES DE LEER AHORA: Bono Corresponsabilidad y Formación de septiembre se está pagando con este monto

Bonos en Patria en septiembre 2025

Recordemos que los demás bonos fueron agrupados en el Bono Único Familiar que se paga en principio de mes.

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