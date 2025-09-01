Compartir

Las tarifas del peaje en septiembre 2025 fueron ajustadas a partir de hoy 1º del noveno mes del año. El ajuste fue poco, el mismo autorizado por el Ministerio de Transporte del país, los carros livianos que pagaban 75 bolívares ahora pagarán 80 bolívares.

Cabe recordar que la última tarifa fue en agosto, cuando el peaje a nivel nacional pasó a 75 bolívares. Hoy el primero del noveno mes del año se dio el nuevo precio para vehículos livianos como medianos y pesados.

Tarifas del peaje en septiembre 2025

​A partir de agosto de 2025, se ha implementado un nuevo ajuste en las tarifas de peajes en Venezuela, el segundo en lo que va del año. El primer aumento ocurrió en enero, cuando el costo para vehículos livianos subió de 15 a 30 bolívares.

▪️​Vehículos livianos y microbús: 80 bolívares

▪️​Buses: 120 bolívares

▪️​Carga liviana: 570 bolívares

▪️​Carga pesada 2 ejes: 640 bolívares

▪️​Carga pesada 3 ejes: 710 bolívares

▪️​Carga pesada 4 ejes: 780 bolívares

▪️​Carga pesada 5 ejes: 910 bolívares

▪️​Carga pesada 6 ejes: 1140 bolívares

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas