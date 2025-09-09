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¡Pendientes!, Trámites que se pueden hacer en la línea telefónica del Saime

By Danny Valdiviezo
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Trámites que se pueden hacer en la línea telefónica del Saime

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Danny Valdiviezo
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Los trámites que se pueden hacer en la línea telefónica del Saime con varios. Específicamente en el número 0800-7246300 (0800-Saime), los usuarios pueden solicitar información, aclarar dudas y presentar denuncias relacionadas con trámites de pasaporte o cédula.

Acotación importante: No es posible realizar trámites administrativos como solicitar citas o descargar documentos; ya que estas gestiones se realizan principalmente a través del portal web del organismo.

Trámites que se pueden hacer en la línea telefónica del Saime

Solicitar información: Preguntar sobre los requisitos, procedimientos y costos de los trámites.

Aclarar dudas: Obtener asistencia para resolver inquietudes sobre el proceso de solicitud de pasaportes o cédulas.

Realizar denuncias: Reportar irregularidades o problemas con los servicios del SAIME.

¿Qué no se puede hacer por teléfono?

Realizar trámites administrativos: No se pueden solicitar citas, cancelar trámites, o descargar planillas.

Realizar pagos: Los pagos de los trámites se deben realizar de manera electrónica a través del portal web.

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Recomendaciones

Ten a la mano tu número de cédula de identidad para facilitar el proceso.

El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

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SourceSaime
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