WhatsApp en septiembre 2025 dejará de operar en varios celulares, la lista se dio a conocer hace minutos hoy 21 de agosto del presente año. Mensualmente se da el listado de los aparatos.

Recordemos que esta red social se va actualizando mes a mes, muchos de los celulares pueden quedar con la aplicación, pero no con las mismas funciones. Pueden incluso enviar fotos como audios.

Pero en otros casos la aplicación si queda inoperativa y te llevará entonces a comprar un celular más moderno. Como hay marcas y modelos que va pasando el tiempo y la aplicación se mantiene operativa.

WhatsApp en septiembre 2025 y el listado de celulares

Samsung: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend

Apple: iPhone 5, 5c, 5s, 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus y SE (1.ª generación)

Motorola: Moto G (1.ª generación), Droid Razr HD, Moto E (1.ª generación)

LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90

Huawei: Ascend D2

Sony: Xperia Z, SP, T, V

HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601

