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Los hijos de los Carroll pensaron que su padre los había abandonado pero descubrieron que había pasado. Los hijos de la familia crecieron con lo que le decía su madre siempre, “su padre los había dejado”.

Nunca, Dorothy dio a conocer que se había hecho George, decían que se había ido a la guerra de Corea y no había vuelto. Como otros decían que nunca lo conocieron, la familia vivía a las afueras de Nueva York.

La casa donde crecieron tenía un sótano pero nunca imaginaron que allí estaba la verdad de todo. Dorothy enseñó a sus hijos a no esperar nada de su padre, este se había ido y ella sola los había sacado adelante.

A fin de cuenta no eran malas personas, solo querían descubrir donde estaba su padre, sabían que estaba fallecido… pero… ¿dónde estaba?. Era lo que ellos como hijos se preguntaban, solo uno de ellos, Steve quería llegar al fondo de lo que ocurría.

Pensaron que su padre los había abandonado y descubrieron lo que había ocurrido

Pasaron los años y pensaron que lo mejor era recuperar la casa, compraron la misma y con la ayuda de un médium buscaron una respuesta. La persona entró y dijo que en el sótano sentía una energía.

Semanas después estos decidieron excavar en donde había dicho el médium, quedando sorprendidos ya que estaba un esqueleto. Enseguida y con exámenes de ADN se dieron cuenta que era su padre.

Hasta ahora, hay varias incógnitas en este caso, ya que destacan pudo haber sido la misma Dorothy Carroll, madre de los hijos y esposa del fallecido quién estuviera involucrada en el caso.

Mientras otras personas indican que era un secreto que se descubrió, pero quedando la duda de quien ayudó a la mujer. El caso ocurrió en 2018 pero sigue sin descubrirse que ocurrió en realidad.

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