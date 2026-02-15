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Los pensionados en el Ingreso Contra la Guerra Económica de febrero cobrarán un total de 19.500 bolívares. Se espera que en los próximos días los adultos mayores cobren la pensión del mes de marzo y la bonificación contra la guerra económica.

Esto debido a que ya se pagaron dichos ingresos a los trabajadores de la administración pública como de los jubilados. Los cuales cobraron ya entre viernes 13 y sábado 14, ahora los abuelos están a la espera.

Pensionados cobrarán este monto en el Ingreso Contra la Guerra Económica de febrero

La fecha pautada para dicho pago sería el próximo viernes 20, aunque la misma pudiera ser adelantada para esta semana. Quedando de esta manera los bonos pendientes como Corresponsabilidad y Formación.

Además de Cuadrantes de Paz, para los funcionarios de seguridad, rescate y emergencia. Como el bono cultores populares. Estas tres bonificaciones se pagan a fin de mes.

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