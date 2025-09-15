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Los pensionados en septiembre 2025 están a la espera del Ingreso Contra la Guerra Económica. Las personas de la tercera edad registradas en la Plataforma Patria estarían cobrando 50 dólares.

Recordemos que los abuelos cobran luego de los empleados públicos y de los jubilados de la administración pública. Ya estos en su mayoría han cobrado el pago de 120 y 112 dólares al cambio de la tasa del Banco Central de Venezuela (BCV).

Los abuelos estarían cobrando un estimado de 7.800 bolívares en las próximas horas, aunque se espera que esto se haga luego del pago de la pensión de octubre. El cual sigue en un monto de 130 bolívares.

Pensionados en septiembre 2025

De igual modo, se espera por el pago de los bonos, Corresponsabilidad y Formación el cual es para los empleados públicos de nóminas especiales. Y el pago del bono Cuadrantes de Paz el cual es para los funcionarios pertenecientes a los cuerpos de seguridad.

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