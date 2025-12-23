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Pensionados informan de retraso en la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica de diciembre

By Redacción Carabobo
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Entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica de diciembre

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Los pensionados informan de retraso en la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica de diciembre. La bonificación comenzó a entregarse ayer por un monto de 13.500 bolívares junto a la pensión.

De manera extraoficial, se pudo conocer que el retraso es probable por el alto número de transacciones financieras. Es probable que en el transcurso de las próximas horas se haga el depósito del mismo.

Entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica de diciembre

Recordemos que el número de pensionados en el país es alto, y que el depósito se hace de manera progresiva.

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