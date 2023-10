Compartir

Nuevos tripulantes continúan abordando una nave que va rumbo hacia tierra firme para el inicio de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional.

En este noveno día de prácticas, los Navegantes del Magallanes recibieron a los infielders José Peraza, Diego Velásquez, al lanzador zurdo José Gregorio Castillo y al diestro Emerson Talavera.

Los eléctricos sumaron dos piezas importantes más para el infield y a su vez se alarga la lista de opciones para el manager Miguel Cairo.

En el caso de Peraza, viene de jugar en Triple A con los Mets de Nueva York, aparte de dos asignaciones de rehabilitación en Rookie y Clase A, promedió .258/.324/.358 y conectó 41 imparables, ocho dobles, un triple y dos vuelacercas, además anotó 26 carreras y empujó otras 11.

“Siempre había querido jugar todos estos años, pero hubo situaciones que me lo impedían además de algunas lesiones, pero ya estamos aquí que es lo importante. Físicamente me siento bien, no estoy al cien por ciento todavía pero los días que faltan serán suficientes para ponerme a tono”, expresó el infielder.

“Ya he hablado con el manager y le dije que donde él me necesite yo voy a estar disponible, sea en tercera, en el campocorto, en segunda, incluso si Renato Núñez no puede jugar un día, también puedo jugar en primera base”.

Se unieron al Magallanes

Por otro lado, el joven de 20 años Diego Velásquez dejó buenos numeritos en Clase A con los Gigantes de San Francisco. El infielder registró .298/.387/.434 con 127 hits, 32 dobles, un triple, ocho jonrones, 76 anotadas, 69 empujadas y 23 bases robadas en 111 juegos.

Adicionalmente, el bullpen turco contará con un brazo fundamental como el de José Gregorio Castillo, quien a pesar de no haber tenido su mejor año en Ligas Menores, ya se prepara para aportar a la causa filibustera desde el día inaugural.

“Después de tanto tiempo, me siento como si fuera nuevo en el equipo (risas). Quizás este año en Ligas Menores no fue lo que esperaba pero estuve sano y lo veo como una temporada de aprendizaje. Hoy trabajé suave, solo calenté el brazo ya que tuve una semana de descanso y ya entre mañana y el viernes me tocaría hacer bullpen. No tengo ningún límite y estoy desde ya a disposición del equipo y del manager”.

Mientras se llevaban a cabo las actividades en el terreno, el zurdo Enmanuel De Jesús realizó su primera sesión de bullpen en la que ejecutó 25 pitcheos. A él se le unieron el zurdo Jonás Uzcategui, además de los diestros Wilmer Ortega e Ismael Agreda.

Como ya se ha vuelto costumbre en la pretemporada turca, el equipo tuvo otro juego simulado en la jornada de hoy y trabaja cada vez con más intensidad, pues este ha sido el día en el que han lanzado más pitchers, aumentando a su vez la cantidad de innings lanzados.

El as de la rotación turca, Erick Leal, inició con la simulación y trabajó por espacio de tres innings en los que enfrentó a Engelb Vielma, Rayder Ascanio, Edwin García, Romer Cuadrado, José Colina, Arturo Nieto, Víctor Bericoto, Yorvis Torrealba y David García. El diestro se vio bien en la lomita, aunque le tocó sufrir un estacazo por todo el jardín central cortesía de Bericoto.

En el otro equipo, el derecho Ricardo Quintana fue el encargado de ser el abridor, lanzó dos innings y enfrentó a Carlos Rodríguez, Diego Rincones, José Gómez, Renato Núñez, Angelo Castellano, Dennis Ortega, Iván Murzi, Filippo Di Turi y Miguel Aparicio. Luego, el diestro Jhan Zambrano y el zurdo Cristian Galindo lanzaron un inning cada uno para dar por finalizado el juego simulado.

De esta manera, los filibusteros cerraron otra jornada exitosa de prácticas ya con la mira puesta en los encuentros de pretemporada ante Tiburones de La Guaira este sábado 14 y domingo 15 en el estadio Ramón Pérez Arocha de Charallave.

