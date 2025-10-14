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Una dama perdió el control del vehículo y se estrelló contra un Farmatodo en Lechería, estado Anzoátegui. El hecho ocurrió la noche del lunes 13 de octubre de 2025 en el local que está en el Peñón del Faro.

La mujer iba en el carro pero al parecer perdió el control del mismo y terminó tumbando una de las paredes del lugar. Afortunadamente en el mismo no se encontraban personas como tampoco personal de Farmatodo.

Perdió el control del vehículo y se estrelló contra un Farmatodo en Lechería

Las personas que estaban en el local se sorprendieron del impacto del vehículo, al sitio llegaron comisiones de la Policía Municipal. Además de otras autoridades viales para inspeccionar la situación.

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El vehículo fue retirado del local, y ya hoy iban a reparar las paredes como las estructuras del Farmatodo. Cabe destacar que este año han ocurrido otras situaciones similares con otros comercios.

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