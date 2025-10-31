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Perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Zulia

By Redacción Carabobo
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Perfume intoxicó niños colegio Zulia

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Al menos nueve niños resultaron intoxicados tras un perfume en el colegio Juan Crisóstomo Falcón, sector Robinson Medina del barrio Integración Comunal, en Maracaibo, estado Zulia.

Una estudiante de 5° grado habría llevado un perfume a la institución y estando en el salón de clases comenzó a rociarlo, informaron fuentes cercanas para Noticia al Día.

El fuerte olor empezó a hacer estragos en sus compañeros y estudiantes de otras secciones, quienes resultaron severamente afectados.

Las alarmas se encendieron y con ello el llamado a las autoridades del cuerpo de Bomberos y funcionarios policiales, quienes acudieron al lugar para trasladar a los estudiantes hasta el hospital Chiquinquirá de Maracaibo.

Los niños fueron hospitalizados y las autoridades comenzaron las averiguaciones pertinentes del caso.

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