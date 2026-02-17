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Era de noche y llovía copiosamente, entre el frío, un perro buscaba un refugio y se quedó durante varios minutos viendo una estatua de Jesucristo. El canino hambriento y solitario se acercó lentamente.

Hasta que vio que en los brazos de la estatua había lugar y se quedaría profundamente dormido. Las personas se sorprendieron de ver como el animal encontró un refugio durante lluvia, allí se quedó por horas.

El perrito se veía en paz, como si estuviese protegido por un dueño, este incluso se despertó abrió los ojos y se quedaba nuevamente dormido. La imagen del perro en la estatua del Creador se hizo viral.

Explicaron que además en la estatua además de perros varios gatos se acercan y se quedan en el lugar. Sintiendo una energía que los cuida, varios “michis” se han quedado también dormidos en el medio de la noche.

Perro busca un refugio y se quedó en la estatua de Jesucristo

Las personas esperan que cada perrito que se acerca a la estatua de Jesús, como también los gatos consigan un hogar con abrigo, comida y amor. Que es lo que están buscando los animales.

Agua para los animales

Te recordamos que estamos en pleno verano en Venezuela, es importante colocar agua para los perros solitarios como para los gatos. Cualquier recipiente con agua es indispensable para ellos.

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