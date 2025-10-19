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Un perro cayó en un aljibe en Tocuyito y fue rescatado con vida. El grupo de rescate Nébula se encargó del salvamento del canino. Para efectuar labores de rescate para la extracción del mismo bajaron mediante uso de cuerdas para descenso autocontrolado.

De esa manera lograron dicha extracción y evaluación general del animal que se encontraba en buen estado de salud, sin lesiones visibles. Quedando en resguardo procurando el bienestar del animal y dando las recomendaciones pertinentes.

Perro cayó en un aljibe en Tocuyito

Las personas se dieron cuenta que el animal no estaba donde siempre lo veían. Pero se dieron cuenta que este había caído en el pozo. Enseguida tanto el grupo de rescate como los bomberos estuvieron en el sitio.

Solo nervios tenía el perro luego de caer en el pozo artesanal, pero minutos después movía su cola en señal de agradecimiento. En el rescate estuvieron también los bomberos del municipio Libertador.

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