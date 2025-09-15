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Una persona falleció en la ARC a la altura del distribuidor Yagua, específicamente en el kilómetro 148 de la dicha arteria vial. El cadáver estaba desmembrado en la vía, el hallazgo lo reportaron en horas de la noche del domingo.

Se pudo conocer que personal del Instituto de Vialidad del estado Carabobo como de los bomberos de Guacara estuvieron en el lugar para iniciar el levantamiento del cadáver. Hasta ahora se desconoce la identidad de la persona.

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Persona falleció en la ARC a la altura del distribuidor Yagua

Las investigaciones del caso quedaron en manos de las autoridades del estado Carabobo. Para determinar la identidad del fallecido, se presume que esta murió por arrollamiento en la importante arteria vial.

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