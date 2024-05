Compartir

El Museo de la Cultura de Carabobo recibió entre los meses de abril y lo que va de mayo, a más de 55 mil personas, procedentes de la entidad y de otras regiones de Venezuela, quienes han disfrutado al máximo de las exposiciones “Picasso” y del “El Principito, 81 años después”.

Gracias al apoyo del Presidente Nicolás Maduro y al desarrollo de las políticas públicas en materia cultural por el gobernador Rafael Lacava y la Primera Combatiente Nancy de Lacava, en el marco del programa “Cultura y Arte Por Todas Partes”, el icónico recinto mantiene en sus salas Azul, Verde y Amarilla, las exposiciones de “Picasso” y “El Principito”, las cuales han captado la atención del público.

Nathaly Bustamante secretaria de Cultura del Gobierno de Carabobo señaló que “desde el Museo de la Cultura estamos contentos, celebrando que más de 55 mil personas hayan venido a visitarnos desde abril, no solo desde Carabobo sino desde otros estados para disfrutar de la exposición “Picasso: Todo lo Que Puede ser Imaginado es Real”, y por supuesto de la exposición “El Principito: 81 Años Después”.

“Estamos contentos porque hemos trabajado con mucho amor desde la gestión del gobernador Rafael Lacava y desde la gestión de la Doctora Nancy de Lacava para garantizar unos espacios llenos de alegría, llenos de entrega y de amor para todos los que nos visitan, no se lo pueden perder, vamos a estar hasta el último de mayo en esta extraordinaria exposición si aún no has venido estaremos de martes a domingo de 2 de la tarde a 8 de la noche entrada totalmente gratuita”, invitó.

¿Por qué tantas personas visitan el Museo de la Cultura?

Ingrid Gómez, explicó que visita constantemente el Museo de la Cultura ubicado en la avenida Paseo Cabriales de Valencia porque experimenta familiaridad, cordialidad y hay mucho arte en cada una de esta exposiciones como “Picasso” y “El Principito”.

“¿Qué se respira aquí en el Museo de la Cultura? Arte, familiaridad, algo divino (…) vengo que casi todos los fines de semana a la sala de Picasso, a la sala interactiva, a la del Principito, a los espacios de los alrededores, es divino estar aquí te consigues muchas familias , es sabroso!”, manifestó con entusiasmo.

Mientras Giselle Bolívar, en compañía de sus dos hijos, en la sala interactiva de Picasso se dedica y esmera en colorear en una hoja blanca alguna de las piezas de este pintor exponente de la corriente artística “El Cubismo”.

“Me encantó toda la experiencia que se ha vivido sobre el Principito, sobre Picasso, mis hijos están encantados por haber venido y no se cansan de venir, siempre estamos por acá todos los días , nos encanta que nos den esta oportunidad como venezolanos para aprender un poco más”, manifestó.

Por su parte Florencio Escobar, comentó que “esta es la segunda vez que yo visito el Museo ya la primera vez visité la sala de Picasso me gustó mucho apreciar sus obras este sitio es bastante agradable y se aprende bastante uno se va hacia la historia también, la historia cultural y saber sobre la persona y el por qué de los cuadros de Picasso”.

