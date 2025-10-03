Compartir

El pertiguista venezolano Ricardo Montes de Oca se alzó con un nuevo triunfo internacional al pasar la varilla a los 5.20 metros y llevarse la medalla de oro en el Campeonato Panamericano sub-20 que arrancó este 3 de octubre en Bogotá, Colombia.

NO DEJES DE LEER AHORA: LVBP: Alberth Martínez y Tigres ya entrenan en Maracay



Montes de Oca confirmó el dominio de la prueba en esta categoría. el pertiguista venezolano no solo brilló en el Panamericano sub-20 de Colombia, pues en agosto reclamó el título en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, única medalla de oro que ganó el atletismo en esta justa.

También suma un primer puesto en el Suramericano de la categoría absoluta, en Argentina, en el mes de abril con un mejor salto de 5.40 y, más temprano, en febrero, estableció una nueva marca nacional bajo techo de 5.60 metros.

Pertiguista venezolano obtiene oro en el Panamericano sub-20

Montes de Oca viene de debutar en su primer certamen del orbe absoluto en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025. Este evento en suelo bogotano sirvió para el roce competitivo con vista a los Juegos Bolivarianos Lima-Ayacucho, que se realizarán entre los meses de noviembre y diciembre próximos, en el inicio del nuevo ciclo olímpico a Los Ángeles 2028.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: