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En un hecho inédito para la historia reciente de la nación andina, el Congreso de Perú aprobó este martes la destitución del presidente interino, José Jerí. El mandatario fue removido de su cargo tras un juicio político relámpago. Contó con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, superando ampliamente los 58 votos requeridos para la vacancia.

Con esta decisión, el país sudamericano se enfrenta a su octavo cambio de mando en apenas diez años. Profundizando una crisis institucional que se originó tras los comicios de 2016.

Jerí, quien fungía como presidente del Legislativo antes de asumir la jefatura de Estado el pasado 10 de octubre, fue señalado por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer la primera magistratura.

Un vacío de poder de 24 horas

Tras la votación, el jefe encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi, anunció que la nación quedará acéfala por más de 24 horas. El cronograma institucional establece que será este miércoles, a las 18:00 hora local (23:00 GMT), cuando el pleno elija a un nuevo jefe del Legislativo. Por mandato constitucional, quien resulte electo en dicho proceso asumirá automáticamente la presidencia interina hasta el 28 de julio de 2026.

El propósito fundamental del mandato de Jerí, que debía finalizar en julio, era garantizar la transparencia y el desarrollo de las próximas elecciones presidenciales y legislativas, pautadas para el 12 de abril.

#Perú con 75 votos a favor 24 en contra y 3 abstenciones. El @congresoperu censuró al presidente NO ELECTO @josejeriore Mañana a las 6pm el legislativo elige al 9no presidente de la república de los últimos diez años@teleSURtv pic.twitter.com/Ey14g5hBGm — JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) February 17, 2026

Destitución José Jerí en Perú

La caída de Jerí, de 39 años, se produce en un escenario de extrema fragmentación política. Durante el debate, legisladores de diversos bloques argumentaron que el mandatario no cumplió con las expectativas en materia de seguridad ciudadana, citando el mantenimiento de altas cifras de sicariato y homicidios.

Asimismo, la situación del presidente se vio comprometida por dos investigaciones preliminares abiertas por la Fiscalía. La primera se refiere a un presunto tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses tras una reunión con un empresario vinculado a negocios gubernamentales. La segunda indagación responde a presuntas irregularidades en la contratación de personal dentro de su administración.

Análisis de la crisis institucional

Para analistas políticos, este nuevo relevo —el cuarto en el actual lustro— no garantiza una solución a la crisis de fondo que vive el país. La rapidez del proceso ha sido vinculada por algunos sectores con la actual campaña electoral, la cual cuenta con un récord de más de 30 candidatos presidenciales. Según expertos, algunos partidos habrían impulsado la destitución como una estrategia para captar votantes de cara a los comicios de abril.

José Jerí, por su parte, defendió su gestión en declaraciones recientes asegurando no haber cometido delito alguno y manteniendo su postura de suficiencia moral. Sin embargo, el consenso parlamentario determinó su salida, dejando a Perú a la espera de un nuevo sucesor que logre conducir al país hacia la transición electoral.

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