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El beisbol de los Juegos Bolivarianos tuvo una emoción extra, un equipo combinado donde hay venezolanos representando a Perú venció a Venezuela 2×1 y va a la final. El equipo tiene peloteros peruanos como extranjeros.

Venezuela trató de igualar la pizarra pero el pitcheo de la llamada “bicolor” amarró a los bates venezolanos. Muchos de los jugadores de Perú han venido entrenando fuertemente de la mano de los venezolanos.

Al igual que el softbol, la selección peruana cuenta con deportistas que saben de beisbol. La noche del jueves los “peruzolanos” como son llamados, vencieron a la selección venezolana, considerada potencia en este deporte.

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Perú venció a Venezuela en beisbol

En las tribunas del estadio solo habían pocos peruanos celebrando el triunfo de la selección. Muchos de los jugadores tienen abiertas pequeñas escuelas de beisbol en un país que es fanático al fútbol.

Dichas selecciones cuentan con algunos hijos de personas que nacieron en el Caribe y hasta con asiáticos. Perú va a disputar la medalla de oro y espera ganarla, los jugadores agradecieron a la asociación de beisbol de ese país por el apoyo.

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