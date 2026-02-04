Compartir

En lo referente a la pesca de langosta en Venezuela; sí tienes pensado buscar este manjar marino, deberás esperar. El Ministerio de Pesca y Acuicultura activó la temporada de veda en todo el país para proteger la reproducción de la especie.

Pausa necesaria en las costas

La medida se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre. Durante estos meses, queda prohibido capturar, procesar o comercializar langostas en cualquier establecimiento o mercado nacional.

Esta restricción incluye variedades populares como la langosta espinosa del Caribe, la cola lisa y la manchada. El objetivo es permitir que el crustáceo complete su ciclo biológico y asegurar la producción del próximo año.

Regreso en octubre

Las autoridades recordaron que la actividad pesquera formal incluyendo la pesca de langosta en Venezuela, solo se retomará el 1 de octubre. Los métodos tradicionales de captura, como las «casitas» o el buceo, deben cesar inmediatamente para evitar sanciones.

Respetar esta pausa legal es vital para la economía pesquera. Al cuidar el ecosistema hoy, garantizamos que el producto regrese a las mesas carabobeñas y venezolanas con mejor tamaño y calidad en el último trimestre del año.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Controlado incendio en San Joaquín: conozca los detalles