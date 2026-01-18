Compartir

Un pescador en Brasil se salvó de morir ahogado luego que el barco donde navegaba se hundiera. El hecho ocurrió en San Francisco del Sur, el pescador estaba acompañado de su padre el cual falleció por inmersión.

El sujeto de 35 años de edad estuvo a la deriva toda la noche, durante 17 horas, hasta que la Policía Militar de Santa Catarina lo rescató. Este se aferró a la puerta de una nevera, la cual lo mantuvo a flote.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Circular.INFO (@circularinfo_)

Pescador en Brasil se salvó luego que el barco donde navegaba se hundiera

Desde un helicóptero fue visualizado luego de que el barco zozobrara. Este se mantuvo flotando hasta que fue visto en el agua. Lo llevaron a las islas Tamboretes donde se encuentra estable.

NO DEJES DE LEER AHORA: Detenido por profanar tumbas y robar cráneos en un cementerio

El padre del hombre fue encontrado muerto a nueve kilómetros de donde estaba su hijo, dijeron las autoridades brasileras.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas