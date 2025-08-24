Compartir

Dos pescadores de Minnesota no imaginaron que iban a resolver un caso de un hombre desaparecido en el año 1967. Brody Loch, mediante un aparato comenzó a observar el Google Earth y fue cuando observó algo en el fondo del rio Mississippi.

Enseguida y motivados por la curiosidad decidieron dar el parte a las autoridades, era un auto Buick con restos humanos en su interior. El auto de la década de los sesenta estaba inmerso en el lugar.

Pensaron que al sacarlo este podría desarmarse pero el auto soportó el ser extraído del lugar sin dañarse, en su interior había restos humanos. Fue cuando la policía comenzó de lleno la investigación de la persona que estaba en el fondo.

Roy Benn había desaparecido en septiembre del año 1967 sin dejar rastro. La policía en la década de los setenta pensaba que el hombre se había ido a otra parte. No habían tenido pistas de su desaparición.

Caso de un hombre desaparecido en 1967

Benn había perdido a su esposa un año antes, era un empresario y lo habían visto con algo de dinero en esos días. Es por eso que pensaron que se había ido del lugar, pero no, este se encontraba muerto y en el fondo del río.

El Sheriff había dicho que los restos encontrados concordaban con lo que se sabía de la desaparición de Benn. La policía, familiares y amigos buscaban al sujeto, pero luego de tantos años detuvieron la búsqueda.

Destacó el Sheriff que se habían recibido pistas del caso del desaparecido, pero ninguna llevó a nada. Luego de varias décadas el caso se resolvió en horas o mejor dicho en pocos días, nadie sospechó que este había caído al río.

