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El pez remo es temido, lo llaman el pez del fin del mundo, en los últimos meses el mismo no ha aparecido en ninguna playa. Es el pez óseo más largo del mundo, capaz de alcanzar más de 11 metros (incluso 17 m) de longitud.

Habita en las profundidades abisales y su inusual aparición en la superficie, a menudo vertical, se asocia falsamente en la cultura popular con terremotos. Aunque la ciencia sugiere que sube al morir, enfermar o desovar.

El «Pez Terremoto»: Existe una leyenda japonesa que vincula su avistamiento con la inminencia de sismos, ya que fue avistado antes del terremoto de Japón en 2011. Desde allí se dice que el avisa sobre los sismos fuertes.

Pez Remo

Morfología Extrema: Es un pez óseo (no cartilaginoso) con forma de cinta, de color plateado y una distintiva aleta dorsal roja. Llama la atención precisamente por su forma y su color además de su aleta roja.

Nada Verticalmente: A diferencia de la mayoría de los peces, el pez remo suele nadar en posición vertical. Este generalmente muere al estar muy cerca de la superficie, otro de los misterios de esta especie.

Poco Estudiado: Debido a que habita profundidades extremas, se sabe muy poco sobre su comportamiento, longevidad y biología, lo que lo convierte en un «gigante misterioso».

Más datos de esta especie

Dieta Filtradora: A pesar de su inmenso tamaño, se alimenta de pequeños organismos como krill, plancton y crustáceos.

Sin Escamas: No tiene escamas; en su lugar, posee una piel plateada y viscosa.

Fragilidad: Su esqueleto es muy frágil, lo que dificulta la preservación de fósiles y estudios científicos.

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