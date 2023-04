Compartir

Las pilas de la gasolina han sido tendencia en las últimas semanas, desde hace un tiempo han sido muy buscadas. Primero que todo hacemos la acotación como nos dijeron en las ventas de repuestos que hay una gran existencia de estas y no están agotadas.

Dijeron los mecánicos que hay dos combos y que en cuanto a las pilas hoy martes 25 de abril se encuentra en la actualidad en dos precios en 15 y 17 dólares; aconsejan ir por la de 17 dólares.

Comentaron que esta puede estar un poco más cara en otros establecimientos de repuestos en el país. Además de eso hay que comprar el filtro y sumar la mano de obra todo puede oscilar en un costo de 22 a 25 dólares.

Resaltaron que si la misma no está dañada no es necesaria cambiarla, que se pueden hacer revisiones pero no cambiarlas. Indicaron que es necesario siempre un buen chequeo con mecánicos de experiencia.

Pilas de la gasolina en Valencia

Expresaron que es bueno revisar todos los componentes como lo son los conectores entre otros. Esto con el fin de que la pila pueda cumplir con su función además de que todo funcione a la perfección.

