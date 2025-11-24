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Un piloto de rústicos falleció en una competencia en el estado Lara, ayer domingo 23 de noviembre de 2025 en Cabudare. El joven piloto quedó identificado como Greyber Godoy Domínguez de 20 años.

Godoy era oriundo de Trujillo y siempre viajaba para participar en dichas contiendas de velocidad con rústicos. Al parecer el joven se arriesgó y tomó una curva muy cerrada a alta velocidad.

Piloto de rústicos falleció en una competencia en el estado Lara

Fue cuando el vehículo volcó dando tres vueltas en el lugar. Además de Godoy, el copiloto y mecánico sufrió graves lesiones. Estos se encontraban en el evento Rusty Track de Cabudare en el estado Lara.

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