Lo que le dijo Piqué a Shakira en una entrevista dio que hablar hoy domingo. El tema de la pareja sigue en el tapete luego de varias canciones de ella y ahora con lo que contó el exfutbolista; el cual estaba visiblemente molesto.

En el programa “Jijantes”, Piqué destacó lo que ha vivido en los últimos meses. Desde el mes de enero Shakira es noticia por el mensaje en las letras de sus canciones; las cuales van directamente con frases para su expareja.

Dijo que por redes llegó a recibir barbaridades de los fanáticos de la cantante quienes le escribieron. «Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles«, declaró Piqué.

Pique a Shakira: “no me importa nada”

Resaltó que trata de vivir sin que esto le afecte, y seguir adelante con los proyectos que tiene en mente. El exfutbolista además es ahora blanco de los paparazzis quienes lo siguen a cada paso que da.

«No me importa nada, de verdad, es cero. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine». Resaltó que trata de no darle importancia y continuar con su vida y buscar su felicidad con su pareja.

Piqué fue tajante y dijo «Si das importancia a esto, estás muerto.». Mucha gente ha criticado al futbolista mientras que una legión de fanáticos de Shakira la defiende; más por las canciones que ha sacado,

«No pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras. Todo queda muy bien a título personal. No sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?», dijo Piqué visiblemente molesto.

