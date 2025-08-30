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Con el compromiso de fortalecer la seguridad vial en la región, la Gobernación del estado Carabobo, a través del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad de Carabobo (Invialca), desplegó exitosamente el Plan Conduce por la Vida en el Peaje de Guacara, en el marco de la campaña “Si enciendes tu moto no apagues tu vida” impulsada por el Ministerio Público.

Durante este operativo, se realizaron campañas de concientización a los usuarios que transitaban por este punto de la Autopista Regional del Centro (ARC), así como se dictaron charlas de prevención de accidentes de tránsito y normativa vigente a motorizados en las aulas viales, además diversos conductores lograron adquirir su código de barras por medio del personal de VenVías, lo que facilitará su pago al momento de transitar por los peajes en la entidad.

“Nos encontramos en esta fase de masificación del Plan Conduce por la Vida, enmarcado en la campaña ‘si enciendes tu moto no apagues tu vida’ del Ministerio Público, donde buscamos crear conciencia en las diferentes estaciones recaudadoras de peajes con la intención de garantizar la seguridad vial y un tránsito seguro por la vialidad de nuestro estado para todos los conductores, y que hagamos de la prevención una cultura”, expresó Wuillder Palermo, presidente de Invialca.

Por su parte, Patricia Pérez, Fiscal segunda del Ministerio Público en la entidad, indicó que el trabajo articulado entre los diferentes entes ha permitido el avance de este plan en todo el país, y en el caso del estado Carabobo, estará disponible en los diferentes peajes y puntos de atención en todo el estado.

Plan Conduce por la Vida

“Desde el Ministerio Público seguimos con esta importante campaña en pro de la prevención de accidentes, y buscamos que Carabobo sea modelo a nivel nacional en esta materia, es por eso que agradecemos el apoyo de todos los organismos en este plan, ya que este trabajo articulado demuestra el compromiso de esta labor que queremos masificar”, dijo.

Cabe destacar que estas acciones se encuentran dentro de las líneas del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de hacer cada vez más seguro el tránsito por las diferentes vialidades de Carabobo.

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