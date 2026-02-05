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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la puesta en marcha del Plan de Sustitución de Importaciones en Venezuela. La medida busca que el país deje de comprar en el exterior productos que ya se están cosechando con éxito en suelo venezolano.

Los 5 alimentos bajo la lupa

El plan se enfoca inicialmente en rubros estratégicos donde la producción interna ha mostrado un crecimiento sólido. Según el anuncio oficial, los alimentos que se priorizarán para el consumo 100% nacional son:

Arroz Maíz blanco Frijoles Azúcar Café

La meta es reducir la dependencia de mercados extranjeros y fortalecer la economía de los productores locales, garantizando el abastecimiento con sello venezolano.

Plan de Sustitución de Importaciones Venezuela

Rodríguez destacó que Venezuela ha alcanzado niveles de soberanía alimentaria en estos sectores que permiten frenar las compras afuera. El plan contempla incentivos para que las empresas nacionales aumenten su capacidad de empaque y distribución.

Este anuncio forma parte de la nueva agenda económica para 2026. Las autoridades aseguran que la medida no afectará la disponibilidad en los anaqueles, sino que busca sustituir marcas importadas por opciones producidas en el país.

Vigilancia y mercado

El Gobierno mantendrá una vigilancia estrecha sobre los precios y la calidad de estos rubros. El objetivo final es que el ahorro de divisas por no importar se reinvierta en tecnología agrícola para mejorar el rendimiento del campo venezolano.

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