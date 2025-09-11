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El Plan Independencia 200 fue activado desde la madrugada de hoy en el país, por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El componente militar está desplegado para la defensa integral de la nación.

Son en total 284 frentes que fueron activados en todo el país, destacó el jefe de Estado que se elevó la capacidad de movilización a cualquier hora. Y están listos para responder ante cualquier situación.

«Los mares, tierras y montañas le pertenecen al pueblo de Venezuela, jamás le pertenecerán al imperio norteamericano. Hemos elevado nuestra capacidad de movilización a la hora que sea, cuando sea y para lo que sea», enfatizó el mandatario nacional.

Plan Independencia 200

Dicho plan está activo en las siguientes zonas, Falcón, como en las zonas del Catatumbo zuliano además de la zona andina y los llanos de Apure. Mientras que la vicepresidenta Delcy Rodríguez activos los frentes de la zona del oriente venezolano.

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«Defendemos el derecho a la paz de Venezuela porque nadie tiene el derecho a perturbar la independencia, integridad territorial y soberanía del pueblo», manifestó. Maduro; hoy en horas de la madrugada.

«Este pueblo no se encuentra huérfano, no está solo, porque logró la libertad de [cinco países de Suramérica», expresó.

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