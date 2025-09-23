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Plan Masivo de Vacunación contra sarampión, rubéola y poliomielitis inicia en esta fecha

By Redacción Noticias24Carabobo
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Plan Masivo de Vacunación contra sarampión

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Redacción Noticias24Carabobo
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El Plan Masivo de Vacunación contra sarampión, rubeola y poliomelitis iniciará el venidero 1º de octubre dijo el Ministerio para el Poder Popular para la Salud. El objetivo es reducir la población vulnerable a estas enfermedades.

Desde el 1º y hasta el 31 del décimo mes del año se ejecutará dicho plan. Las directrices fueron proporcionadas por la doctora Nuris Valderrama, directora Nacional de Inmunización, y el equipo de la Dirección General de Epidemiología.

Mientras que los coordinadores del Área de Salud Integral Comunitaria, recibieron instrucciones detalladas. Esto para establecer trabajos locales en lo que es la prioridad de la vacunación.

Plan Masivo de Vacunación contra sarampión

Entre ellas menores de un año, escolares y mujeres embarazadas, identificar los sectores afectados por brotes anteriores de sarampión para intensificar la vacunación. Y así garantizar que se administren las dosis necesarias para alcanzar las metas de cobertura establecidas a nivel nacional.

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Esta iniciativa busca cerrar las brechas de cobertura y asegurar que toda la población elegible reciba sus vacunas, protegiéndola de estas enfermedades.

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