Compartir

Siguiendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro y en el marco del Plan “Mi Iglesia Bien Equipada” junto a la Misión Venezuela Bella, se realizó la dotación de 60 kits de embellecimiento y equipamiento a diferentes iglesias cristianas del estado Carabobo

Desde los espacios de la cancha Paz y Vida de la comunidad Bella Florida, de la parroquia Miguel Peña, en el municipio Valencia, se realizó la actividad que estuvo encabezada por el gobernador Rafael Lacava y el alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor.

El gobernador Lacava, expresó su satisfacción por la asistencia masiva de las Pastoras y Pastores de las diferentes Iglesias, quienes forman parte del mensaje de Dios para Venezuela.

“Hoy estamos desde Valencia, continuando con este Plan mi Iglesia Bien Equipada, no solo con la recuperación de espacios, si no también equiparlas, para que se siga expandiendo en Carabobo el Reino de Dios, muy contento de esta bendición que hemos tenido con una oración extraordinaria, hemos entregado estos kits a más de 60 iglesias cristianas en todo el estado, seguiremos entregando insumos para que no quede una iglesia sin este gran apoyo por parte del presidente Nicolás Maduro”, dijo el mandatario regional.

Plan “Mi Iglesia Bien Equipada” en Carabobo

Por su parte, el alcalde Fuenmayor, expresó “nosotros desde Valencia hemos venido apoyando todo lo que significa este ejército de Dios, en función por supuesto de generar espacios de espiritualidad, por eso es muy importante promover y llevar el mensaje de Dios desde los diferentes espacios, hoy el presidente Nicolás Maduró nos bendice con esta dotación, la Misión Venezuela Bella, y a través de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos se ha venido consolidando este apoyo a todas las iglesias cristianas de Valencia”.

En el acto también estuvieron presentes el Coordinador de las Direcciones Estadales de la Misión Venezuela Bella, Diony Hernández; la enlace de la Vicepresidencia de Asuntos Religiosos por el Partido Socialista Unido de Venezuela en el estado Carabobo, Bezabeth Arroyo; la Directora Estadal de la Misión Venezuela Bella, Yulismar Castillo; acompañados del alcalde del Municipio Libertador, Óscar Orsini y el alcalde del Municipio San Joaquin, Diego Corrales.

Lee más informaciones en Noticias 24 Carabobo

Sigue leyendo ahora más noticias en nuestro portal: Esto dijo Lacava sobre el servicio eléctrico en Carabobo (+VIDEO)