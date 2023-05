Compartir

Atendiendo los requerimientos de la población en materia jurídica, a través del plan “El Ministerio Público va a tu comunidad”, los fiscales atendieron más de 75 personas entre la Unidad Educativa Ramona de Romero y U.E Divino Niño en la jurisdicción en Los Guayos.

En este sentido, Beiker Pabón, fiscal superior del estado Carabobo dijo que "Nos encontramos en dos entidades educativas del municipio Los Guayos, con el plan de acción designado por el Fiscal General de la República, "El Ministerio Público va a tu comunidad". Y a su vez, con el programa preventivo "La Droga Destruye tu Familia" para orientar con talleres a los estudiantes sobre este tema, que forma parte de una lucha frontal que tenemos desde el Ministerio Público contra las drogas y el acoso escolar".

Señaló que “Esta actividad consiste, en atender al pueblo, orientar a las personas de cualquier índole. Para ello, contamos con fiscales especializados en todas las competencias. Es un plan que permite a los usuarios, que no cuentan con la posibilidad de acercarse a la sede de la (Unidad de Atención a las Víctimas), hacer sus denuncias aquí. Además de brindar asesoría jurídica que necesiten”.

Asesoría jurídica a la población

uno aprende bastante con toda esa información que nos brindan, excelente programa, porque nos permite tener cerca la posibilidad de denuncia. Y claro que es necesario que se repita, para que otras personas tengan acceso al Para Anaís Duarte, habitante de la comunidad Josefa Camejo, esta jornada estuvo “muy bien, ya me voy asesorada, necesitaba orientación, ya sé dónde dirigirme. De verdad,porque nos permite tener cerca la posibilidad de denuncia. Y claro que es necesario que se repita, para que otras personas tengan acceso al Ministerio Público ”.

Mientras que, Yajaira Castillo proveniente de la Vivienda Popular explicó que en la jornada obtuvo “respuesta, me orientaron en relación a un trámite que corresponde al consejo de protección de niños y niñas. Ya que tengo bajo mí cuidado a mis nietas, porque sus padres están fuera del país. Necesito autorización y custodia para representarlas. Este es un gran beneficio para la comunidad, no tenemos que ir a otros lugares”.

Por su parte, Génesis Díaz estudiante de la U.E Divino Niño expresó que los talleres contra las drogas y el acoso escolar, estuvieron “bastante informativos, muy interesante. Me voy con un conocimiento más amplio de lo perjudicial que son las drogas, no solo en nuestro organismo, sino en nuestro entorno. Además, de los trastornos que ocasiona el acoso escolar, me pareció muy importante esta información”.