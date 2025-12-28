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El Plan Nacional Integral de la Vialidad sigue en Carabobo. Con el objetivo de brindar un sistema vial óptimo a la población, avanzan las labores de asfaltado en diversos tramos de la Autopista Regional del Centro (ARC).

Dicho plan está organizado por el Ministerio del Poder Popular para el Transporte, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través del Instituto Autónomo para la Administración, Mantenimiento y Conservación de la Vialidad (Invialca).

Wuillder Palermo, presidente de Invialca, señaló que en esta fase se atenderá el tramo comprendido entre los kilómetros 124 al 160 de la vialidad. Donde se llevan a cabo trabajos de escarificación y asfaltado.

Plan Nacional Integral de la Vialidad sigue en Carabobo

“Seguimos desplegando este importante plan en las diferentes vialidades de nuestro estado, esta vez nos encontramos atendiendo este espacio que van en sentido Mariara-San Joaquín. Desde el hito de la bandera hasta el sector Santa Clara, para que cada persona que transite por nuestras vías pueda hacerlo con total seguridad”, expresó.

Asimismo, precisó que las cuadrillas de seguridad de la institución se encuentran desplegadas en distintos puntos de la arteria vial para la prevención de cualquier eventualidad. En sintonía con las autoridades nacionales como estadales.

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Con estas acciones, se da cumplimiento con el Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el Presidente Nicolás Maduro, y dirigido en la región por el Gobernador Rafael Lacava, con el propósito de garantizar un tránsito seguro a los usuarios que circulen por las diferentes vialidades de todo Carabobo.

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