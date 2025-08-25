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El Plan Quirúrgico Nacional atendió a mujeres carabobeñas en Maternidad del Sur. Con el propósito de brindar acceso a un sistema de salud de calidad, la Gobernación del estado Carabobo, a través de Insalud, atendió a pacientes ginecológicas carabobeñas.

Durante la jornada, las pacientes fueron intervenidas quirúrgicamente con histerectomías, de forma abdominal o por vía vaginal. Tras su previa canalización por la plataforma Ven App y evaluación por el personal médico encargado de este procedimiento.

“Estamos dando continuidad al Plan Quirúrgico Nacional en nuestro estado Carabobo, donde hasta el momento hemos atendido a un total de 1757 procedimientos; en diferentes patologías y espacialidades, en este caso, hemos realizado cirugías en el área de ginecología”; expresó Alexander Leal, Autoridad única de Salud de la región.

Plan Quirúrgico Nacional

Por su parte, la doctora Eloymar Vásquez, Directora general del centro sanitario, destacó el trabajo en conjunto de las diferentes instituciones para llevar a cabo esta iniciativa y brindar un apoyo importante a la comunidad y todo aquel paciente que lo requiera.

“Es importante destacar el impacto que deja este plan, ya que beneficia de forma oportuna a los diferentes pacientes; que requieran una intervención quirúrgica de cualquier tipo de complejidad, es por eso que seguimos trabajando en conjunto con todas las instituciones”, dijo.

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Cabe destacar que estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de las líneas del Plan de las 7 Transformaciones; impulsado por el presidente Nicolás Maduro y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de ofrecer una correcta atención en materia de salud.

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