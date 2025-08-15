viernes, agosto 15, 2025
Plan Quirúrgico Nacional benefició a más de 400 carabobeños en la CHET

Plan Quirúrgico Nacional

La Gobernación de Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), llevó a cabo una nueva jornada del Plan Quirúrgico Nacional en las instalaciones de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” (CHET), beneficiando a más de 400 pacientes.

Durante la jornada, se efectuaron intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de diversas patologías, entre ellas hernias umbilicales e inguinales, lipomas y colecistectomías. Además de procedimientos en especialidades como oncología y otorrinolaringología.

“Este plan tiene como finalidad garantizar el buen vivir de nuestros pacientes, no solo atendiendo casos de hernias o lipomas. Sino también cirugías complejas previamente canalizadas y estudiadas, gracias a la plataforma VenApp y al 1×10 del Buen Gobierno, podemos ofrecer una respuesta inmediata y eficaz, con un equipo de médicos altamente capacitados, en un proyecto totalmente gratuito que dignifica la salud de nuestro pueblo”, explicó Kristhel Salazar, directora médico-quirúrgica de la CHET.

Plan Quirúrgico Nacional

Por su parte, Leinny Quintana, familiar de uno de los beneficiados, expresó su gratitud hacia las autoridades responsables de la jornada.

Plan Quirúrgico Nacional benefició a más de 400 carabobeños

“Estamos profundamente agradecidos con Dios y con todas las instituciones que hacen posible estas cirugías sin costo alguno, en nuestro caso, mi padre recibió la atención que necesitaba, y así muchas personas más podrán acceder a operaciones que, por su alto costo, serían inalcanzables para muchas familias”.

Cabe destacar, que estas acciones forman parte de las líneas estratégicas del Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y ejecutado en la entidad por el gobernador Rafael Lacava, con el firme propósito de garantizar el acceso integral a la salud y mejorar la calidad de vida de todos los carabobeños.

