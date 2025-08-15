Compartir

La Gobernación de Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud), llevó a cabo una nueva jornada del Plan Quirúrgico Nacional en las instalaciones de la Ciudad Hospitalaria “Dr. Enrique Tejera” (CHET), beneficiando a más de 400 pacientes.

Durante la jornada, se efectuaron intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de diversas patologías, entre ellas hernias umbilicales e inguinales, lipomas y colecistectomías. Además de procedimientos en especialidades como oncología y otorrinolaringología.

“Este plan tiene como finalidad garantizar el buen vivir de nuestros pacientes, no solo atendiendo casos de hernias o lipomas. Sino también cirugías complejas previamente canalizadas y estudiadas, gracias a la plataforma VenApp y al 1×10 del Buen Gobierno, podemos ofrecer una respuesta inmediata y eficaz, con un equipo de médicos altamente capacitados, en un proyecto totalmente gratuito que dignifica la salud de nuestro pueblo”, explicó Kristhel Salazar, directora médico-quirúrgica de la CHET.

Por su parte, Leinny Quintana, familiar de uno de los beneficiados, expresó su gratitud hacia las autoridades responsables de la jornada.

Plan Quirúrgico Nacional benefició a más de 400 carabobeños

“Estamos profundamente agradecidos con Dios y con todas las instituciones que hacen posible estas cirugías sin costo alguno, en nuestro caso, mi padre recibió la atención que necesitaba, y así muchas personas más podrán acceder a operaciones que, por su alto costo, serían inalcanzables para muchas familias”.

Cabe destacar, que estas acciones forman parte de las líneas estratégicas del Plan de las 7 Transformaciones, impulsado por el presidente Nicolás Maduro y ejecutado en la entidad por el gobernador Rafael Lacava, con el firme propósito de garantizar el acceso integral a la salud y mejorar la calidad de vida de todos los carabobeños.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas