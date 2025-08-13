Compartir

En el marco del mes aniversario del Patrono de la localidad San Agustín de Hipona, inició en el municipio Guacara el Plan Quirúrgico Nacional Carabobo 2025, promovido por el presidente Nicolás Maduro, el cual prevé atender a más de mil 500 pacientes con distintas patologías.

El anuncio lo dio a conocer el mandatario en compañía de la Autoridad Única de Salud del estado Carabobo. Alexander Leal, en el que informó que, a través del Ministerio de Salud encabezado por la ministra Magaly Gutiérrez, en articulación siempre perfecta con el gobernador Rafael Lacava, se tiene estimado atender a más de mil 500 pacientes en diferentes procesos quirúrgicos tales como: Histerectomía, esterilización, varicocele, hernioplastia de niños y adultos, hidrocele, miomectomía, eventroplastia, ginecomastia, curas de pólipos vaginales, tumores de ovario, colecistectomía y mastectomía, entre otros.

Plan Quirúrgico Nacional Carabobo 2025

“Gracias a un maravilloso equipo de alto nivel de la mano del gobernador Rafael Lacava y el presidente Nicolás Maduro, vamos a hacer que este lanzamiento del Plan Quirúrgico Nacional Carabobo 2025, alcance el mayor nivel de atención por el bienestar de la salud de todas y todos, especialmente de los carabobeños, guacareños, y de todos los Venezolanos, por lo que continuaremos en la calle ofreciendo respuestas satisfactorias a nuestro pueblo”, reiteró.

Por último, el burgomaestre destacó el esfuerzo y la articulación de los distintos niveles de Gobierno para garantizar los insumos y el material médico quirúrgico que requieren las pacientes.

