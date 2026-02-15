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Se llevó a cabo el lanzamiento del “Plan Ríe Carnaval 2026 Viva Venezuela” en las instalaciones del parque Draculandia, con la participación de más de mil recreadores, en el marco de la Gran Misión Viva Venezuela Mi Patria Querida.

Alba Adrianza, Autoridad Única de Turismo en Carabobo, señaló que estos voluntarios se encargarán de atender a los turistas con actividades deportivas, recreativas y culturales en los 173 circuitos comunales de la entidad, para así fomentar el turismo comunitario.

“Estamos muy contentos de dar inicio a este plan en este hermoso parque, el cual, es uno de los destinos turísticos más emblemáticos que tiene el municipio Valencia y que tiene Carabobo, donde seguimos trabajando como un solo Gobierno en los 14 municipios del estado Carabobo con los diferentes Puntos de Información Turística”, expresó.

Plan Ríe Carnaval 2026 Viva Venezuela

Asimismo, invitó a la población a visitar los diferentes atractivos turísticos que tiene la entidad durante la temporada carnestolenda y disfrutar los diferentes eventos preparados para el disfrute de los turistas.

Por otro lado, Andrea Morillo, responsable del Movimiento de recreadores en el estado Carabobo, enfatizó sobre la gran labor y responsabilidad de todos los voluntarios que amenizarán los diferentes eventos que se realizarán en la región.

“Tenemos un enorme despliegue de recreadores y recreadoras que estarán a lo largo y ancho del estado en los 173 circuitos comunales, con diversos puntos de alto impacto donde se atenderán a todos los turistas para que puedan disfrutar del sano esparcimiento en estos carnavales”, dijo.

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