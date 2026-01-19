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El Plan Salud va a la Escuela atendió a esta cantidad de estudiantes en Los Guayos. Con el objetivo de brindar una atención oportuna en materia de salud a la población; más de 40 estudiantes de la Unidad Educativa Pirital en el municipio Los Guayos.

Los cuales fueron beneficiados con el Plan Salud va a la Escuela, actividad impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud. En articulación con la Gobernación del estado Carabobo, a través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Vienna Catarí, directora de la institución, señaló que en esta actividad, alumnos, docentes, personal administrativo y obrero, padres y representantes fueron atendidos. Con diferentes especialidades como medicina general, consulta músculo-esqueléticas.

Plan Salud va a la Escuela atendió a esta cantidad de estudiantes en Los Guayos

Además de nutrición, salud renal, salud visual y psicología, así como se realizó una entrega medicamentos por parte de la unidad de farmacia. Jornadas de vacunación y planificación familiar.

“Estamos sumamente contentos por recibir en nuestra institución este maravilloso plan que ha generado grandes beneficios a los estudiantes en todo el estado. Y estoy segura que tanto los niños y niñas, sus representantes y todo aquel que asistió a esta jornada, fue atendido de forma oportuna con todos los servicios disponibles”, expresó.

Asimismo, destacó que se realizaron charlas educativas sobre diversos temas, donde destacan la higiene personal, prevención contra el dengue y orientación vocacional. Así como ponencias sobre la lucha contra la violencia estudiantil y de género.

Más charlas a los jóvenes

Y otra sobre los peligros de los retos virales, en sintonía con el trabajo articulado por el presidente Nicolás Maduro. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, y el gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava.

Por su parte, Rosa Delgado, representante beneficiada del plantel educativo, precisó que este operativo es de gran importancia para toda la comunidad que hace vida en este colegio. Ya que permite realizar chequeos médicos de forma rápida y gratuita.

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