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Plan Salud va a la Escuela en febrero realizó atenciones en esta zona

By Redacción Carabobo
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Plan Salud va a la Escuela en febrero

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El Plan Salud va a la Escuela en febrero realizó atenciones el municipio Naguanagua. En aras de garantizar un acceso a la salud oportuno a toda la población, se realizaron más de mil 600 atenciones en una jornada en la Unidad Educativa Ambrosio Plaza del municipio Naguanagua.

Actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Salud, en articulación con la Gobernación del estado Carabobo. A través de la Fundación Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud).

Plan Salud va a la Escuela en febrero

Luzmila Mata, coordinadora del Plan Salud va a la Escuela en la región, señaló que durante esta actividad, alumnos, docentes, personal administrativo y obrero. Así como padres y representantes, recibieron atención en diversas áreas como medicina general.

Plan Salud va a la Escuela en febrero realizó atenciones en esta zona

Como en salud visual y bucal, músculo-esquelético, endocrinología, nefrología, nutrición, entre otras, así como se llevó a cabo una jornada de vacunación; entrega de medicamentos y medidas de peso y talla.

“Estamos brindando ese apoyo a nuestro pueblo con esta maravillosa jornada, donde el sector salud sigue trabajando en beneficio de nuestros jóvenes y de toda la comunidad que hace vida en este centro educativo, ya que cada uno cumple un papel fundamental en el proceso de formación de nuestros niños”, expresó.

Asimismo, indicó que el trabajo conjunto con las comunidades adyacentes al recinto permite ampliar su rango de acción para la atención oportuna de la población en materia sanitaria. Mata también indicó que seguirán desplegados en los 14 municipios de la región para garantizar el acceso a un sistema de salud oportuno a toda la comunidad estudiantil carabobeña.

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“Seguimos sumando salud para el semillero de la Patria, es por eso que esta iniciativa se mantiene firme en la protección social de nuestros niños y niñas, porque ellos son los que en el futuro seguirán construyendo un país más próspero e independiente”, dijo.

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SourcePrensa Gobernación de Carabobo
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