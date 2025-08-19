Compartir

En el marco del programa “Agosto Escuelas Abiertas” y del Plan Vacacional Comunitario “Venezuela Ríe 2025”, comenzó el Plan Vacacional «Guardianes Textiles del Planeta», que desde el CEIM “Vicente Lecuna”, de Lomas de Funval, llevará alegría a 480 niños y niñas de las comunidades aledañas, a través del programa Carabobo Sostenible, desde el 18 hasta el próximo 22 del mes en curso.

Esta iniciativa, orientada por la alcaldesa Dina Castillo bajo los lineamientos del Programa Carabobo Sostenible, liderado por la Primera Dama de Carabobo, Dra. Nancy de Lacava, incluirá actividades como la confección de trajes con materiales de provecho y siembra para la concientización y formación integral de las niñas y niños valencianos.

La directora general sectorial de Desarrollo Social de la Alcaldía de Valencia, Orquídea Girón, explicó que esta actividad cuenta con el apoyo de instituciones como Indeval, Fundeval, la Dirección de Educación de la alcaldía de Valencia, Fundacultura, Misión Árbol, Fundatur, Fundasocial, Dirección de Salud, además del Movimiento de Recreadores y del Movimiento REIR.

«Estamos realizando una serie de actividades recreativas y culturales, las cuales se mantendrán desplegadas durante los próximos cuatro días (…) esta semana atenderemos a 480 niños y niñas de las 27 comunas de punto y círculo del CEIM Vicente Lecuna en Lomas de Funval, bajo instrucciones del presidente Nicolás Maduro, el gobernador Rafael Lacava y la alcaldesa Dina Castillo», sostuvo Girón.

En esta jornada inaugural, los pequeños tuvieron una mañana llena de diversión, entretenimiento y alegría a través de la colocación de botones y realización de trajes con material de provecho, la entrega de 200 Kits para la germinación de semillas, siembra de árboles, además de actividades deportivas y culturales, como bailes tradicionales, obras de teatro y la participación de la Banda Show «Fundación Sur Melodía».

El Plan Vacacional «Guardianes Textiles del Planeta», promueve la sensibilización de nuestros niños y niñas, así como la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, a fin de levantar una generación de ciudadanos comprometidos con la conservación ambiental y el futuro del país.

