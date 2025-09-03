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El Plan vacacional Guardianes Textiles del Planeta brindó diversión a niños de San Joaquín. Con el propósito de brindar una sana recreación y sembrar valores ecológicos, niños y niñas del municipio San Joaquín disfrutaron del Plan Vacacional.

Una iniciativa promovida para el cuidado del medio ambiente con la reutilización y el reciclaje de materiales, con el respaldo de la Gobernación del estado Carabobo; a través del programa Carabobo Sostenible.

Durante este plan, los infantes vivieron dos semanas de aprendizaje y creatividad en los espacios de la Fundación San Joaquín Te Quiero. Donde conocieron sobre la importancia del reutilizar los productos cotidianos mediante talleres prácticos.

Plan vacacional Guardianes Textiles del Planeta brindó diversión a niños de San Joaquín

En los cuales, lograron elaborar llaveros, cartucheras y bolsos tula a partir de retazos de tela de jean y ropa usada. También crearon materos, flores con papel maché y otros materiales de provecho, demostrando que la creatividad es clave para la sostenibilidad.

Una de las actividades más destacadas del programa fue la obra de teatro con títeres «Mi Ropero Sostenible»; donde los niños resaltaron la importancia de la reutilización en base a sus vivencias. Así como tiñeron franelas con tintes naturales y elaboraron pelotas con materiales reciclados, para así promover el reúso de diferentes objetos.

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Cabe destacar que esta iniciativa se encuentra dentro del Plan de las 7 Transformaciones impulsado por el presidente Nicolás Maduro; y dirigido en la región por el gobernador Rafael Lacava, con el objetivo de fortalecer una mayor conciencia ecológica en la colectividad carabobeña.

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